Już jest! Kolejna odsłona cyklu inspirowanego duchem największych i najbardziej wyjątkowych metropolii świata to podróż do Taipei i kolekcja Cropp na wiosnę 2014. Motywem przewodnim kampanii, tym razem jest tygrys wśród azjatyckich miast, nowoczesna stolica handlu i technologii, w której ruch i pęd nie ustaje ani na chwilę. Tę pulsującą energię, pasję życia i głód przygody znajdziemy w tym najpopularniejszym mieście egzotycznego Taiwanu.

Cropp wiosna 2014

Marka po raz kolejny stworzyła kolekcję dla miłośniczek streetowego stylu. Ubrania i dodatki inspirowane latami 90. są wciąż hitem. Koszulki z nadrukiem, bluzy z kapturem, dresy, sportowe buty i cała reszta, która jest niezbędna by stworzyć ten modny look. Są wśród was miłośniczki tego stylu? Bo my od czasu do czasu lubimy założyć coś wygodnego...i coś modnego zarazem.

