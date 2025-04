Jak można było się spodziewać crop topy wracają w wakacyjnych trendach. Krótkie bluzki, od których na pewno wiele z was stronie nie są takie złe. Z odpowiednią stylizacją będą wyglądać fantastycznie na każdej z figur. Na pewno znajdą się wśród was takie, które będą miały opory by pokazać brzuch - jednak uważamy, że każda ma prawo wyboru.

Jak modnie nosić crop topy

Krótkie topy to hit końca 80., a że aktualnie kochamy modę tamtych lat, kochamy i je. Latem 2016 nosimy je jednak w trochę inny sposób. Przede wszystkim nie pokazujemy pępka, dlatego najlepiej wyglądać one będą w połączeniu ze spodniami z wysokim stanem lub spódnicą ołówkową.

|Od lewej: Jordin Sparks, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Sofia Vergara - fot. ONS.pl|

Gwiazdy często wybierają komplety z krótkim crop topem, tak jak zrobiła to Sofia Vergara (zdjęcie powyżej). Polecamy również sposób Zeldy Williams (zdjęcie poniżej). Aktorka wybrała zestaw z marynarką wiązaną w pasie. Dzięki temu tylko skrawek ciałka jest na wierzchu. Seksownie i nie wulgarnie.

Innym sposobem na zatuszowanie niechcianych fałdek jest połączenie bluzki w tym stylu z kurtką lub żakietem - do tego cienka apaszka i wakacyjny look gotowy. Dodatek na szyi odciąga uwagę od brzucha zakrywając go a marynarka czy kurtka daje nam więcej komfortu.

|Od lewej: Zelda Williams, KeKe Palmer, Zendaya Williams Coleman - fot. ONS.pl|

