Crop-topy są wciąż modne! Moda lat 90. jest na fali dlatego projektanci lansują ten trend. A co za tym idzie i sieciówki, które proponują dziesiątki modeli krótkich bluzek i półgorsetów w cenach już od 19 złotych. Jednak nie martwcie się gołe brzuchy są sexy, ale jeśli krępujecie się lub po prostu nie lubicie pokazywać zbyt dużo możecie wziąć przykład m.in. z Kim Kardashian. Gwiazda nosi crop-topy w wyrafinowanym stylu w połączeniu z ołówkowymi spódnicami z wysokim stanem.

W sklepach znajdziecie mnóstwo spódnic, nawet tych bandażowych, które doskonale niwelują wszelkie fałdki. Dzięki temu crop-topy sprawdzają się w stylizacjach do pracy, szkoły, czy na randkę. W ten sposób noszą je: Kim, Miranda Kerr, Rita Ora, czy Eva Longoria. Przekonacie się do tego typu bluzek?

Przegląd modnych espadryli

Torebki Louis Vuitton ss2014

33 modne zegarki na lato 2014

1 z 27 czarny crop-top River Island, cena ok. 119 zł

2 z 27 Czarny crop-top Moodo, cena ok. 19 zł

3 z 27 Wzorzysty crop-top H&M, cena ok. 39 zł

4 z 27 Crop-top z falbankami H&M, cena ok. 129 zł

5 z 27 Skórzany crop-top H&M, cena ok. 399 zł

6 z 27 Czarny crop-top Tally Weijl, cena ok. 39 zł

7 z 27 Neonowy crop-top Moodo, cena ok. 19 zł

8 z 27 Crop-top H&M, cena ok. 19 zł

9 z 27 Złoty crop-top H&M, cena ok. 99 zł

10 z 27 Crop-top w paski New Look, cena ok. 49 zł

11 z 27 Crop-top w paski H&M, cena ok. 19 zł

12 z 27 Crop-top z arbuzem H&M, cena ok. 19 zł

13 z 27 Crop-top etno New Look, cena ok. 99 zł

14 z 27 Czarny crop-top Tally Weijl, cena ok. 39 zł

15 z 27 Skórzany crop-top Ochnik, cena ok. 299 zł

16 z 27 Crop-top Tally Weijl, cena ok. 29 zł

17 z 27 Crop-top z nadrukiem New Look, cena ok. 69 zł

18 z 27 Wzorzysty New Look, cena ok. 69 zł

19 z 27 Złoty crop-top H&M, cena ok. 129 zł

20 z 27 Wzorzysty crop-top River Island, cena ok. 199 zł

21 z 27 Wzorzysty crop-top New Look, cena ok. 99 zł

22 z 27 Wzorzysty crop-top River Island, cena ok. 99 zł

23 z 27 Czarny crop-top H&M, cena ok. 79 zł

24 z 27 Kolorowy crop-top New Look, cena ok. 89 zł

25 z 27 Czerwony crop-top Tally Weijl, cena ok. 39 zł

26 z 27 Crop-top H&M, cena ok. 99 zł