W Nokia Theatre w Los Angeles odbyła się wielka impreza, a mianowicie rozdanie nagród Creative Arts Emmy Awards 2014 (dla niewtajemniczonych to nie słynne Primetime Emmy Awards - na te jeszcze musimy chwilę zaczekać). Jednak i na tym czerwonym dywanie można było spotkać wiele gwiazd. W tym Heidi Klum, które w niebieskiej kreacji całej z frędzli wyglądała fantastycznie. Suknia projektu Sean Kelly to był strzał w 10-tkę.

Gwiazdy podczas Creative Arts Emmy Awards 2014



Obok Heidi na czerwonym dywanie można było podziwiać m.in. Kate Marę, która podobnie jak jej siostra Rooney stawia na designerskie looki. Tym razem wybrała skromną, żółtą sukienkę od Christiana Diora (kolekcja jesień 2014). Obok niej warto było zwrócić uwagę na gwiazdę "Zmierzchu" Nikki Reed. Aktorka, która aktualnie romansuje z przystojnym Ianem Sommerhalderem wybrała na tę okazję długą suknię od Versace. A na koniec cekiny od Donny Karan (kolekcja pre-fall 2014). Nic w tym nadzwyczajnego nie ma gdyby nie to, że suknię od nowojorskiej designerki założyła Laverne Cox, słynny transseksualista i gwiazda serialu "Orange is The New Black". Trzeba przyznać, że czarnoskóra aktorka prezentowała się całkiem nieźle!

