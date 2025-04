W związku z tym, że jesteśmy największym serwisem o tematyce kobiecej w naszym kraju staramy się wam codziennie dostarczać najciekawsze nowinki ze świata mody. Często to właśnie u nas zobaczycie i przeczytacie o nowych kolekcjach w pierwszej kolejności. Tak właśnie dzieje się i w przypadku najnowszego lookbooka marki COS na wiosnę i lato 2016. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie kilkadziesiąt sylwetek, które mogą was zainspirować już teraz!

COS - lookbook wiosna-lato 2016

Najnowsza kolekcja marki to widoczny drogowskaz w stronę redukcji i reinterpretacji kobiecej klasyki. Od bawełnianej kurtki parki w kolorze piaskowca – którą pozbawiono zbędnych detali – przez prosty biały kombinezon z pasem po miękką marynarkę bez konstrukcji. Dobrze znane ubrania powracają w niespotykanych dotąd wcieleniach. W kolekcji nie mogło również zabraknąć denimu. Popularność i funkcjonalność dżinsu czyni go istotnym materiałem, z którego projektanci stworzyli niesamowite projekty.

Zakładki i drapowania wydają się równie misterne, co nonszalanckie a to sprawia, że ubrania wyglądają niepowtarzalnie. Niemal jak z wybiegów mody. W innych popularnych sklepach, które podążają za trendami nie znajdziecie tylu perełek. Nasza redakcja była na prezentacji prasowej marki (zdjęcie powyżej), i miałyśmy okazję osobiście zobaczyć, dotknąć a nawet przymierzyć modele z nowej kolekcji. Są naprawdę fantastyczne.

Wśród dodatków znajdziecie wiązane skórzane sandały w odcieniu szarej bieli i japonki z gołębiego nubuku na drewnianej platformie. A do tego geometryczną metalową biżuterię uzupełnioną o elementy sprasowanego dżinsu z recyklingu. Jest szał!

fot. serwis prasowy COS

