COS po raz kolejny przygotowało coś dla miłośniczek niecodziennego, ascetycznego stylu, z którego od lat znana jest marka. Wiosna-lato 2015 według tej skandynawskiej sieciówki (ale z wyższej półki), to przede wszystkim czyste kolory - bieli i czerń. Jednak nie mogło zabraknąć kochanym przez wszystkie z nas pasteli. Projektanci marki postawili również na ostrzejszy akcent w postaci metalicznych tkanin, które fajnie kontrastują z prostotą reszty.

COS - kolekcja wiosna-lato 2015

Proste cięcia bez zbędnych ozdobników. Koszule w wersji maxi, szerokie spodnie, proste sukienki i niecodzienne podejście do krojów. Kolekcja na pewno nie spotka się z komercyjnym sukcesem, ale w końcu marka kierowana jest do określonej grupy ludzi. Wiernych temu, co sobą reprezentuje. My uwielbiamy i nie możemy się doczekać wiosennych nowości w sklepach COS.

