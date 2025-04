COS na wiosnę/lato 2015 to kontynuacja tradycyjnego dla marki designu. Ascetyczne, proste i wyjątkowe kroje to coś co urzeka miłośniczki tej marki na całym świecie. Tym razem można zauważyć, że projektanci COS postawili na sportowy styl, które już jakiś czas temu zawładnął ulicami wielkich miast.

COS na wiosnę i lato 2015

Delikatne, lekkie ubrania powstały przy pomocy nowych technologii, podczas gdy pozostała część kolekcji została sprowadzona do najprostszych form. Proporcje i wzory wnoszą element zabawy do funkcjonalnej garderoby na co dzień. Pełnej pomysłów i wszechstronnych rozwiązań.

A co jeśli chodzi o dodatki? Wśród propozycji dla kobiet pojawiają się sandały ze skórzanymi rzemykami, miękkie skórzane torby oraz biżuteria, która korzysta z typografii, by stworzyć geometryczne kształty z białej gumy i plastiku.

