Coco Chanel to jedna z najsłynniejszych osobistości świata mody. To ona stworzyła jeden z najsłynniejszych domów projektowych, chociaż sama nie miała zbyt łatwych początków. Jej rodzice nie byli w stanie dać jej wykształcenia i zapewnić przyszłości. Zapewniła ją sobie sama. Poznaj fascynującą historię kariery Coco Chanel!

Historia kariery Coco Chanel

Trudno uwierzyć, że dziewczynka, która wychowywała się w sierocińcu, zaszła tak daleko. W świecie mody osiągnęła wszystko, co było do osiągnięcia. Stworzyła kultowe wzory i fasony, które do dziś są szalenie popularne. Co więcej, wciąż inspirują współczesnych projektantów.

Coco Chanel, ur. jako Gabrielle Bonheur Chanel, trafiła do domu dziecka krótko po śmierci matki oraz porzuceniu przez ojca. Tam nauczyła się szyć. Krawiectwo stało się wielką pasją, którą później doskonaliła również pod okiem ciotki.

Wykreowała nie tylko kultowe projekty, ale przede wszystkim stworzyła siebie... od zera. Dzisiaj niewiele osób wie, że Gabrielle Chanel zaczynała od projektowania kapeluszy. Później zajęła się szyciem luksusowych ubrań. Uważa się, że to ona wyzwoliła kobiety z obowiązku noszenia gorsetów.

To ona stworzyła tzw. małą czarną, czyli prostą, klasyczną sukienkę, którą każda kobieta ma swojej szafie. Do najbardziej znanych projektów należą również m.in.: perfumy Chanel No. 5, kostium składający się z żakietu i spódnicy oraz torebkę 2.55.

