Termin „coastal grandmother” w ostatnich tygodniach bije rekordy popularności na TikToku. Ma ponad 46 milionów wyświetleń! Rozpowszechniła go Lex Nicoleta, która w udostępnionym, krótkim filmiku pokazała, na czym dokładnie polega estetyka nadmorskiej babci (od tamtego czasu 26-latka systematycznie publikuje krótkie filmy z poradnikami i wskazówkami dotyczącymi trendu). Nagranie błyskawicznie stało się viralem, a styl podbił serca milionów dziewczyn na całym świecie.

Nie odnosi się on jedynie do starszych osób mieszkających w drewnianym domku nad morzem z dużą werandą, pięknym ogrodem i przestronną kuchnią. Możesz być modną babcią, mieszkając w mieście i mając 25 lat. W tym wszystkim chodzi o podejście do życia (celebrowanie małych, zwyczajnych chwil - poranną kawę, gotowanie, długie spacery, czytanie książek) oraz ubieranie się w stylu, w jakim ubierają się zamożne, starsze kobiety z nadmorskich miasteczek. Niewymuszony, wygodny i z klasą.

Jego podstawą są kapelusze z szerokim rondem, lniane koszule, zwiewne sukienki i minimalistyczne dodatki. Wszystko wykonane z materiałów najwyższej jakości. Całość utrzymana jest w neutralnej kolorystyce. Dominuje biel, błękit i beż. To styl, który stoi w opozycji do modnych w sezonie wiosna/lato 2022 mikro spódnic, jaskrawych kolorów i błyszczących dodatków.

Chcesz zostać stylową „babcią z wybrzeża”? Łap kilka inspiracji z Instagrama, które ci w tym pomogą:

