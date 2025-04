fot. ONS/ kolaż we-dwoje.pl

Reklama

Zima to fantastyczny okres w modzie. Ubieranie się "na cebulkę" daje całe mnóstwo możliwości, aby wyglądać oryginalnie i stworzyć swój własny styl.



Tylko skoro modowych, zimowych rozwiązań jest tak wiele, to dlaczego po ulicach chodzą tłumy podobnie ubranych kobiet? Wszystkie w płaszczach pikowanych, albo burych wełnianych, klasycznych kozakach i nudnych czapkach... Koniec z tym! Zachęcamy was do stylowych szaleństw. Jak się do nich "zabrać"?

Jeśli nie chcesz inwestować w nową, nietuzinkową kurtkę, bo boisz się, że w rezultacie wyląduje ona na dnie szafy, to posta na dodatki. Zima pozwala na modową kreatywność za niewielką cenę.

Gdy świeci słońce śmiało wkładaj okulary przeciwsłoneczne ! Dodają klasy, a przecież nie rezerwujemy ich jedynie na lato.

! Dodają klasy, a przecież nie rezerwujemy ich jedynie na lato. Noś biżuterię . Gdy zakładasz czapkę, kobiecości dodadzą ci nie tylko wystające spod niej włosy, ale też chociażby kolczyki.

. Gdy zakładasz czapkę, kobiecości dodadzą ci nie tylko wystające spod niej włosy, ale też chociażby kolczyki. Ubieraj się na "cebulkę". To nie tylko modne, ale i ekomomiczne. Skórzana kurtka wiosną posłuży jako okrycie wierzchnie, a zimą może być dobrym pomysłem, na ocieplenie lżejszego płaszcza...

Co jeszcze? Zobacz, jak zimą stylizują się gwiazdy?

[CMS_PAGE_BREAK:Kate Moss w futrzanej kamizelce]



Kate Moss w futrzanej kamizelce

Sposób na zimowy look, który jest nie tylko stylowy, ale i ekonomiczny. Na wiosnę masz zwykłą skórzaną kurtkę, a gdy zimą narzucisz na nią futrzaną kamizelkę nie zmarzniesz, a będziesz stylowa. Tak jak Kate Moss!

fot. ONS

[CMS_PAGE_BREAK:Rihanna w czapce i kolczykach]



Rihanna w czapce i kolczykach

RiRi stawia na sportowy look. W bejsbolówce jest nie wylko wygodnie, ale też jeśli jest ocieplana - ciepło. Najbardziej jednak naszą uwagę przykuły duże złote kolczyki, które urozmaicają wygląd w czapce i dodają mu kobiecości.

fot. ONS

[CMS_PAGE_BREAK:Miranda Kerr w szarym płaszczyku]



Miranda Kerr w szarym płaszczyku

Nawet zwykły szary płaszcz może wyglądać świetnie. Wystarczy ciekawa apaszka i wesoła orba by nabrał niezwykłego wyglądu. Mirandzie, stylu dodają też okulary przeciwłoneczne.

fot. ONS

[CMS_PAGE_BREAK:Pippa Middleton w pelerynie]



Pippa Middleton w pelerynie

Dla tych z was, które jednak kusi by zimą wyglądać nietuzinkowo i które chcą postawić na ciekawe okrycie wierzchnie polecamy ciekawe kroje. Pippa Middleton nosi pelerynę, ty możesz wybrać parkę, albo oversizeowy płaszcz w mocnym kolorze, albo ciekawym wzorze. Taki mocny element uzupełniony o najzwyklejsze dodatki zrobi cały look.

Reklama

fot. ONS