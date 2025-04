Czerń jest królową kolorów! Jednak bardzo łatwo jest z nią przesadzić - czarny total look będzie nijaki, jeżeli nie zagramy różnymi fakturami materiałów. Frędzle, futro i zamsz? Czemu nie! Taki look udało się nam znaleźć na jesienno-zimowym pokazie Andrew GN. Niby wszystko jest w jednym kolorze, ale komplecie, który jest niebanalny, kobiecy i do tego modny.

Zainspiruj się lookiem z pokazu

W sieciówkach bez problemu znalazłyśmy ubrania inspirowane stylem z pokazu. Większość rzeczy pochodzi z Zary. W kolekcji tego popularnego brandu znalazłyśmy ciepłe futerko, efektowną spódnicę zdobioną frędzlami i seksowne zamszowe kozaki na obcasie. Do tego dodałyśmy klasyczny golf z długimi rękawami i pojemną torbę z Mango. Zaś przysłowiową wisienką na torcie jest tutaj śliczny pierścionek marki Tous. Podoba się wam nasza wersja tego zestawu?

