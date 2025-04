Dżinsowe szorty to kolejny modowy klasyk, który postanowiłyśmy wziąć pod lupę. Jakiś czas temu pokazałyśmy wam co założyć do białej koszuli, a dzisiaj mamy dla was 5 pomysłów na stylizację z dżinsowymi szortami. Wśród naszych propozycji znajdziecie seksowny zestaw na letnią imprezę, coś na weekendowy wypad za miasto i randkę z ukochanym. Jesteście ciekawe? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Reklama

Czy warto kupić dżinsowe szorty?

Oczywiście, że tak! To bardzo prosty i modny wybór na letnie miesiące. Tak jak w przypadku klasycznych spodni z denimu, nie musisz się specjalnie zastanawiać co do nich założyć - pasuje do nich praktycznie wszystko. Naszym ulubionym zestawem są krótkie spodenki w duecie z luźnym białym topem, czarna ramoneską i motocyklowymi botkami.

Jak gwiazdy stylizują dżinsowe szorty?

/Od lewej: Katarzyna Glinka, Olga Bołądź, Doda, Natalia Klimas/



Gwiazdy zdecydowanie stawiają na luźne stylizacje, które łączą w sobie najnowsze trendy. Jak same widzicie nawet pozornie nonszalancka stylizacja Olgi Bołądź ma w sobie szczyptę elegancji. Wszystko dzięki beżowej bluzce i białej marynarce. Natalia Klimas stawia na bardziej kobiecy look, który uzyskała dzięki kozakom na obcasie. Ale czasem może warto zapomnieć o wszystkim i nie przejmować się tym, co ma się na sobie :)



Reklama

Więcej modowych porad:

10 rzeczy, które musisz mieć w swojej szafie

Jak stylizować białą koszulę?

5 rzeczy, składających się na perfekcyjny look