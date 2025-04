co to znaczy glam

Jeśli interesujesz się modą, na pewno spotkałaś się z określeniem, że coś jest „glam”. Skrót wywodzi się od angielskiego słowa „glamour”, które trudno jednoznacznie przetłumaczyć na język polski. Oznacza ono pewien zestaw cech takich jak: urok, czar, blask, przepych, splendor, wizualne bogactwo. Przyjmuje się, że w modzie „glam” oznacza widowiskowe ubranie, związane z luksusem i przepychem. Czy więc ubrania w stylu „glam” można nosić w ciągu dnia lub do pracy?

Reklama

Oczywiście, słowa czasami zmieniają swoje znaczenie, zmieniają się trendy, także reguły dress code'u. To, co kiedyś przeznaczone było na wieczorne wyjścia, dziś jest elementem miejskiego stylu. Przykład? Cekinowe ubrania i dodatki. Sukienki, buty oraz torebki z połyskiem nosimy teraz na na co dzień, nie tylko od święta. Pięknie rozświetlają codzienne stylizacje. To samo dotyczy wyrazistej, bogato zdobionej biżuterii. Czy można wtedy powiedzieć, że jesteś ubrana w stylu „glam”? Pewnie!

Sukienki w kwiaty - kobiece i ponadczasowe. Z czym je nosić, by wyglądać stylowo?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Za popularnością stylu „glam”, może stać kultowy, amerykański serial „Seks w wielkim mieście”. Dlaczego? Carrie Bradshow, fikcyjna felietonistka z Nowego Jorku, jedna z czterech przyjaciółek będących bohaterkami tego serialu, stała się modową ikoną. Jej styl, wymyślony przez stylistkę Patricię Field, do dziś kopiują fashionistki na całym świecie.

Jednym z wyznaczników tego stylu jest miksowanie drogich markowych ubrań z rzeczami z sieciówek oraz ekscentryczna elegancja, objawiająca się także łamaniem zasad dotyczących noszenia wieczorowych lub ekstrawaganckich ubrań od samego rana.

Spodnie z wysokim stanem - jak je nosić? Poznaj 4 najważniejsze zasady

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.05.2011

Reklama

Czytaj także:

„Coastal grandmother look”- dziewczyny oszalały na jego punkcie. Na czym polega trend z TikToka?

Stylizacje na imprezę: 5 najlepszych zestawów, w których będziesz gwiazdą wieczoru