Wyjeżdżając na wakacje większość z nas ma ochotę wyglądać i czuć się swobodnie. Dlatego rzucamy w kąt biurowe uniformy, odstawiamy szpilki do szafy, a ich miejsce zajmują zwiewne letnie sukienki w kwiaty oraz płaskie sandałki. Bez nich wyjazd na wakacje nie będzie udany! Zobaczcie, co spakować do wakacyjnej walizki, aby było i wygodnie, i modnie! Oto 10 naszych typów!

Letnia sukienka

Fenomen letnich sukienek polega na tym, że kochają je zarówno kobiety i mężczyźni. Delikatnie muśnięta wakacyjnym słońcem skóra, czesane wiatrem włosy, proste sandałki i letnia sukienka to wystarczający zestaw na wiele urlopowych okoliczności. Sprawdzi się podczas spaceru po nadmorskim deptaku oraz wieczornej kolacji przy blasku świec.

Wygodne sandały

Większość z nas okoliczności biurowe zmuszają, by każdego dnia nosić buty na wysokich obcasach, zatem podczas wakacji dajmy odpocząć od nich i sobie samym, i naszym stopom. Wygodne sandałki na płaskiej podeszwie bardziej sprawdzą się podczas pieszych wycieczek i spacerów. Na urlop najlepiej zabierzcie ze sobą takie, które miałyście okazję przetestować jeszcze przed wyjazdem, wówczas macie gwarancję, że wyjazdu nie uprzykrzą wam otarcia czy pęcherze na stopach.

Szorty

Opalone nogi aż proszą się o to, by je pokazywać! Szorty na wakacjach są absolutnie obowiązkowe! Posłużą podczas niezobowiązujących spotkań, aktywności sportowych czy po prostu w drodze na plażę. Zestawione z górą od kostiumu kąpielowego wyglądają obłędnie!

Tank top

Tank top to mała koszulka o wielu możliwościach! Koszulka na ramiączkach stanowi doskonałą bazę do wielu letnich zestawów. Wybierz uniwersalny, biały lub w kolorowe, wakacyjne nadruki. Jeśli założysz do niego szorty i płaskie sandałki będziesz miała idealny, letni zestaw na wiele wakacyjnych okoliczności.

Kostium kąpielowy

O konieczności zabrania na wakacje kostiumu kąpielowego nie trzeba chyba nikomu przypominać! Bez względu na to, czy wybieramy się nad Bałtyk, na tropikalną wyspę czy w góry - bez stroju kąpielowego ani rusz! Nawet gdy nie planujemy kąpieli w morzu lub basenie, kostium przyda się, gdy zapragniemy kilku chwil kąpieli słonecznej.

Letnia torebka

Skórzaną aktówkę zostaw w domu, niech poczeka na twój powrót do pracy. Podczas urlopu warto zamienić ją na lekką, wakacyjną torebkę z płótna lub trzcinowy koszyczek. Pomieści on wszystkie plażowe akcesoria oraz podkreśli letni, niezobowiązujący charakter każdej stylizacji.

Katana

Katana przyda się, gdy zaskoczy nas pogoda lub będziemy miały ochotę na wyjście w nieco chłodniejszy wieczór. Będzie świetnie wyglądać zestawiona zarówno z letnią sukienką oraz tank topem i szortami.

Buty typu peep-toe

Wieczorne imprezy to, oprócz obowiązkowego plażowania, stały element wakacyjnych wyjazdów. Pakując walizkę na wyjazd, miejmy zatem na uwadze, aby przygotować się również i na tę okoliczność. Dlatego warto, obok płaskich sandałków, znaleźć również w swojej walizce miejsce na nieco elegantsze buty na niewielkim obcasie, typu peep-toe (z odkrytymi palcami). Mogą to być np. bardzo modne espadryle, które będą pasować do letniej sukienki, koszyka oraz słomkowego kapelusza.

Dżinsy

Bez dżinsów większość z nas nie wyobraża sobie jakiegokolwiek wyjazdu! Dlatego, nawet mając gwarancję udanej pogody, warto dopisać je do listy niezędnych rzeczy na wakacje. Mogą się przydać podczas podróży, na chłodniejsze dni czy wieczorne wyjście. W zestawieniu z butami typu peep-toe oraz tank topem będą idealną stylizacją na letnią imprezę!

Kilka modnych dodatków

Diabeł tkwi w dodatkach, dlatego przygotowując garderobę na wakacyjny wyjazd, koniecznie dorzućmy do walizki kilka modnych dodatków. Najlepszym wyborem będą te w żywych kolorach, które doskonale będą podkreślały naszą opaleniznę. Obok kolczyków i korali, dobrze również znaleźć miejsce na słomkowy kapelusz i okulary przeciwsłoneczne, które są absolutnie obowiązkowe nie tylko ze względu na modę, ale przede wszystkim zdrowie. Spakowane? To adios, udanych wakacji!

