Dla wielu są współczesnymi ikonami stylu. Ich blogi i profile na Instagramie śledzą tysiące dziewczyn. NIe dziwne więc, że o ciuchach i dodatkach, które noszą marzy wiele fanek znanych blogerek.

Przejrzałyśmy zdjęcia na Instagramie kilku najbardziej popularnych i sprawdziłysmy, co blogerki noszą najchętniej i co, wg nich, jest hitem tego sezonu.

1. Kolczyki chwosty u Macademian Girl

fot. screen Instagram

To z pewnością przebój ostatnich miesiecy – kolczyki z dużymi, barwnymi frędzlami nosi wiele gwiazd i bez problemu kupisz je w większości sieciówek. Idealnie pasują do urody Macademian Girl podkreślająć jej oryginalność i dodając kobiecości. To dobry dodatek do strojów w stylu boho i hippi, pasują do romantycznych bluzek w kwiaty i nonszalanckich tunik zestawianych np. z dżinsami. Można je nosić również na wieczorne wyjścia do klubu, a nawet na bardziej eleganckie przyjęcia – sprawią, że prosty strój nabierze swobody i dynamizmu.

2. Kowbojki u Maffashion

fot. screen Instagram

Były hitem na pokazach u Chloe, Burani czy Givenchy, nie jest więc dziwne, że do swojej garderoby przemyciła je również Maffashion. Kolorowe kozaki zestawia niecodziennie, do dłuższych sukienek i spódnic w stonowanych kolorach – dzięki temu są one wyeksponowane i grają w stroju pierwsze skrzypce. Zaletą kowbojek jest ich ponadczasowość, bo tak naprawdę nigdy nie wychodzą z mody i łatwość zestawiania ich z innymi częściami garderoby: zawsze dobrze wyglądać będą z dżinsami, krótką zamszową kurtką czy elegancką koszulową bluzką.

3. Złote pierścionki - Jessica Mercedes

fot. screen Instagram

Blogerka tworzy z nich przepiękne zestawy nakładając po kilka pierścionków na jedną rękę lub nawet na jeden palec. Dodaje do nich też bransoletki w podobnym odcieniu – wszystko to wygląda "smacznie", a efekt, mimo nadmiaru, jest bardzo elegancki. Zwróćcie uwagę, że to doskonały sposób na oryginalne dodatki nie tylko na wieczór, ale i do codziennych strojów, jak np. kraciastej marynarki czy beżowej koszuli.

4. Hiszpański dekolt u Weroniki Załazińskiej

fot. screen Instagram

Tego lata bluzki z odkrytymi ramionami to prawdziwy hit sezonu. Weronika Załazińska wie o tym doskonale i na swoim Instagramie prezentuje mnóstwo kreacji z tego typu modnym dekoltem. To bluzki przede wszystkim dla kobiet szczupłych, o ładnej linii ramion, które chcą wyglądać seksownie. Weronika nosi je na ogół do spodni, dzięki czemu ta romantyczna bluzka prezentuje się nowocześniej.

5. Białe trampki u Littlemooonster96

fot. screen Instagram

Ta młodziutka blogerka upodobała sobie białe, sznurowane trampki na platformie. Taki model dodaje nieco centymetrów wzrostu i podkreśla dziewczęcy charakter stroju. Dobrze wygląda zarówno z klasycznymi dżinsami, jak i szerszymi cullotami. Śmiało można też białe trampki zestawić z długą, szeroką spódnicą czy szortami.

