Wyprzedaże to czas, na który czeka większość kobiet. Jednak wiele z nas wpada w szał i kupuje wszystko, co popadnie. Niestety to nie wychodzi na dobre! Wydajemy pieniądze na rzeczy, które wcale nie są nam potrzebne i bardzo często są kiepskiej jakości. My namawiamy do przemyślanych zakupów i inwestowania w ubrania, które będą modne również w kolejnym sezonie.

Co kupić na zimowych wyprzedażach?

Naszym zdaniem możliwości są dwie! Po pierwsze, przestać myśleć o zimie i kupować już rzeczy na sezon wiosenno-letni. Po drugie, wybierać ponadczasowe ubrania i dodatki, które będą modne przez wiele lat.

Tym razem kierowałyśmy się tą pierwszą zasadą. Na sezonowych wyprzedażach wyszukałyśmy rzeczy, które będą na czasie w sezonie wiosna-lato 2016. W naszej galerii znalazła się m.in. pastelowo różowa sukienka i marynarka - ten kolor będzie królował w 2016 roku, eleganckie zielone spodnie w kant - to fajne urozmaicenie biurowej stylizacji, dżinsowe ogrodniczy - wracają w tym sezonie do łask, czarne kowbojki - to jedne z najmodniejszych butów wiosny 2016 i oczywiście dżinsowa kurta z kolorowymi naszywkami.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

