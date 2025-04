Najwyższy czas zacząć kompletować garderobę na wiosną 2016! Nie macie pojęcia, co będzie modne w nadchodzącym sezonie? Nasze dzisiejsze zestawienie jest specjalnie dla was. W galerii poniżej znajdziecie 12 rzeczy, które powinna mieć w swojej szafie każda kochająca modę dziewczyna.

Co będzie modne wiosną 2016?

W waszych szafach powinno znaleźć się coś w paski. Nie ma znaczenia czy będzie to bluzka, sukienka, spodnie czy spódnica. Najlepiej, jeżeli znajdziecie ubrania zdobione kolorowymi paseczkami, to one będą największym hitem. Nie możecie zapomnieć również o kurtce typu bomber - to najmodniejsze okrycie wierzchnie nadchodzącego sezonu.

Kolejne na liście są małe torebki - listonoszki. Taki model od kilku sezonów ma w swojej ofercie marka Chloe. My jesteśmy jego wielkimi fankami!

To jednak nie koniec wiosennych zakupów! Kupcie dżinsową koszulę lub spodnie zdobione kolorowymi naszywkami. Jeżeli lubicie przerabiać ciuchy, wybierzcie się do pasmanterii i wybierzcie kilka kolorowych aplikacji, następnie naszyjcie je na ciuch, który już macie w szafie.

Kolejną rzeczą, o które powinna pamiętać każda fashionista są ekstrawaganckie szpilki. To cudowny element garderoby, który potrafi odmienić każdą stylizację. Na naszej liście są również kultowe Cortezy. W tym sezonie stawiamy na złoto!

