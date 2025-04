Wiosna zbliża się nieuchronnie. Coraz bardziej można ją poczuć w otaczającej nas aurze. Dni są coraz dłuższe, a pogoda coraz ładniejsza. To oznacza, że już lada chwila przyjdzie wyczekiwana przez nas pora roku, a wraz z nią nowe stroje, nowe stylizacje i nowe trendy.

Nadchodzi też czas by te nowe trendy i stylizacje zacząć przygotowywać. Liczne sklepy sieciowe organizują coraz bardziej atrakcyjne wyprzedaże, na których oprócz ostatniej odzieży zimowej można również znaleźć sporo ciekawych propozycji na nadchodzącą wiosnę. To doskonała okazja, żeby nieco tańszym kosztem przygotować sobie garderobę na nowe otwarcie. Trzeba jednak wiedzieć, na co należy w nich zwrócić uwagę.

Rozpoznajemy trendy

Zanim wybierzemy się na wyprzedaże, warto wiedzieć, jakie są trendy na najbliższą wiosnę. Co będzie modne, popularne, co będzie absolutnym must have, a co dopełnieniem modnych stylizacji. Projektanci określili nam bowiem nie tylko trendy i stroje, ale również dodatki i drobiazgi, które w tym roku są po prostu obowiązkowe. Sprawdźmy zatem, czego poszukiwać na najbliższych wyprzedażach.

Jeżeli chodzi o ogólne informacje, to na ulicach królować będą jedwabie, dzianiny i nieśmiertelny jeans. Wykorzystajmy je na wszystkie możliwe sposoby, ponieważ dają one nieograniczone możliwości stylizacyjne. Dominujące kolory to różowy, błękitny i pomarańczowy. Ulice będą wprost przepełnione nimi. Do tego frędzle, plisy i wspaniała krata.

Klasyczna biała koszula

Koniecznie powinnyśmy zaopatrzyć się w klasyczne, białe koszule. I choć może to być zaskoczeniem, to właśnie te koszule będą podstawą wszelkich stylizacji nadchodzącej wiosny. Doskonale można połączyć je z jeansami, eleganckimi spodniami, czy mniej formalnie z krótkimi spodenkami lub spódniczką. Zalando już przygotowuje się do wyprzedaży koszul i oferuje ich pełną gamę.

Jakie buty?

Jeżeli chodzi o buty, to wiosna 2016 będzie obfitowała w brokaty, cekiny, inne formy blasku oraz... róż! Obok nich znajdują się buty zamszowe, które wyposażone są we frędzle, pióra i liczne inne dodatki. Wszystko w stylu boho, kolorowe, dynamiczne i w ruchu. Oczywiście, nie zabraknie również bardziej męskich modeli i form, butów na płaskim obcasie, czy tradycyjnych i klasycznych trampek typu sneakers.

Dodatki wiosna 2016

Plecaki

Te elementy muszą zostać w odpowiedni sposób dopełnione. Zapewnią to torebki, biżuteria i inne dodatki. Modne na nadchodzącą wiosnę torebki oferuje Michael Kors. Są to torebki w kształcie półksiężyca. Zaraz obok nich popularnością będą się cieszyły torebki – plecaki. To praktyczne i eleganckie połączenie torebki i pojemnego plecaka. Doskonale sprawdzi się szczególnie w przypadku kobiet aktywnych, dynamiczny które cenią sobie praktyczne rozwiązania o eleganckim charakterze.

Minimalistyczne kolczyki

Do tego trzeba dodać odpowiednią biżuterię. W związku z tym, że dominującym stylem będzie swego rodzaju casual, kolczyki powinny być minimalistyczne, delikatne i małe. Powinny być też na tyle uniwersalne by doskonale dopasować się zarówno do swetrów, jak i kobiecych, eleganckich stylizacji.

Naszywki

Absolutną nowością i ciekawostką są naszywki i przypinki. Stylizacyjnie odwołują się one do znanych nam z Internetu i telefonów emotikonek oraz "nalepek". To aplikacje, które przedstawiają różne miny, ale również "dymki" z ciekawymi i popularnymi obecnie zdaniami lub hasłami. Pozwalają one uzyskać indywidualny charakter stylizacji. Stradivarius, oferuje nam linię odzieży już wyposażoną w odpowiednie, modne w tym sezonie naszywki. I to oferuje ją nam właśnie w najbliższej, pozimowej wyprzedaży.

