Projektanci prześcigają się w swoich pomysłach, co do stylizacji karnawałowych. Dlatego właśnie na wybiegu można było oglądać styl rockowo- punkowy, elegancję damy, lata 70-te oraz futuryzm. Styliści zachęcają do odważniejszych kreacji lub całkowitej zmiany stylu... Zobacz, co lansują na wybiegach!

Sylwester pod znakiem elegancji czy drapieżnego rocka? To tylko jeden z drobnych dylematów stylizacyjnych na nadchodzący karnawał. Rok 2011 obfitował w wiele odważnych zmian. Domy mody porzucały swoje tradycyjne linie, wychodząc naprzeciw modzie ulicznej. To ona zainspirowała do tak wielu ciekawych trendów. Jest to wyjątkowe, gdyż zawsze to oferty projektantów wpływały na modę uliczną. Ta zmiana oznacza, że staliśmy się bardziej świadomi i odważni. Jeśli chcesz zobaczyć, co oferują poszczególne domy mody (bazujace na potrzebach wspołczesnych kobiet), koniecznie zapoznaj się z ich kolekcjami. Zainspiruj się jedną z nich i wykreuj nowy niesamowity look na rok 2012.

Balenciaga

Pokaz domu mody Balanciaga zdecydowanie skłaniał się futurystycznej i wielkomiejskiej wizji kobiety. Masywne ramiona, wąska talia oraz punkowa warstwowość wyróżniły ten pokaz z tła wielu innych. Kolekcja obfitowała w oryginalne, lecz harmonijne zestawianie kolorów. Modelki prezentowały surowy makijaż oraz fryzury urozmaicane intrygującym makijażem powiek na styl Azteków. Czyżby projektanci Balnaciagi myśleli o symbolice roku 2012?

Zobacz całość pokazu:

Balenciaga fall 2011

Balmain

Dom mody Balmain zdecydował się na bardzo seksowne stylizacje glam-rockowe. Modelki prezentowały dopasowane żakiety, wąskie spodnie z plisem oraz szarpane koszulki. Punkowa księżniczka - tak można nazwać motyw, którym kierowali się projektanci. Moda uliczna Nowego Jorku pokochała ten styl już od wakacji, więc warto przyjrzeć mu się bliżej...

Zobacz całośc pokazu:

Balmain fall 2011

Burberry

Kolejna odsłona ukazuje elegancję domu mody Burberry. Kreacje bazowały na trendach lat 70-tych oraz wczesnych 80-tych. Gama kolorystyczną opierała się na najmodniejszych kolorach lata oraz jesieni. Bardzo ciekawe były kaszkiety na wzór krowiej skóry, zestawione z eleganckimi sukienkami. Dla uzupełnienia intrygujących kontrastów, projektanci postawili na masywne buty na styl militarny. Warto wspomnieć, że tego roku Burberry otworzył się na projektantów z sieci, co zaowocowało ciekawymi propozycjami na lato...

Zobacz całość pokazu:

Burberry fall 2011

Jean Paul Gauliter

Ostatnia bardzo oryginalną propozycja jest kolekcja domu Mody Jean Paul Gaulitier. Kreacje były zainspirowane modą uliczna kobiet dojrzałych. Jak się okazuje, ich znajomość mody potrafi być niezwykle inspirująca. Widać było elegancję, odrobinę nonszalanckiego niedbalstwa oraz zestawianie dobrych jakości tkanin. Co ciekawe, modelki nosiły na sobie siwe peruki, które łamały stereotyp, że moda jest kierowana do młodych i odważnych...

Zobacz całość ciekawego pokazu:

Jean Paul Gauliter fall 2011

