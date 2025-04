23 stycznia stylowe wnętrza dworku „Villa Nuova” w warszawskim Wilanowie stały się scenerią najgorętszego wydarzenia tego sezonu – prezentacji najnowszej kolekcji kultowej marki Clarks.

Marka Clarks wkracza w sezon wiosna-lato 2013 z eklektyczną fuzją stylów. W genialny sposób łączy aktualne globalne trendy z wyszukanym „brytyjskim szykiem”, nawiązując zarazem do swojego wyjątkowego dziedzictwa, którego korzenie sięgają 1825 roku. Najnowszą kolekcję Clarksa i nowatorskie trendy miały okazję podziwiać gwiazdy słynące z zamiłowania do modnych ubiorów, redaktorzy naczelni, kadra menadżerska oraz dziennikarze i styliści czołowych opiniotwórczych magazynów poświęconych modzie, jak również znakomite blogerki i fashionistki, na co dzień piszące o modzie.

Motywem przewodnim kolekcji była konwencja fabularna odwołująca się do popularnego literackiego toposu ucieczki od cywilizacji na łono natury, w tym konkretnym wypadku ucieczki od zgiełku londyńskiej metropolii w ustronne zacisze angielskiej prowincji (Londoners escape).

Każda z prezentowanych linii: Workwear, Casual, Dress for show, Sandals osadzona została w inspirującym otoczeniu nawiązującym do klimatu brytyjskiego kurortu.

