Ciepły płaszcz na jesień może wyglądać modnie. Do wyboru masz wiele modeli, które z powodzeniem dopasują się do najświeższych trendów na sezon jesień/zima 2021. Czasami trudno jest znaleźć ten jedyny i wyjątkowy, ale zajrzyj do naszych propozycji. Mamy dla ciebie fasony, które robią teraz furorę na Instagramie i wśród influencerek. Wełniany płaszcz to absolutny klasyk, zaś płaszcz teddy coat to opcja dla fanek praktyczności i komfortu noszenia. Taki płaszcz ma szafie Julia Wieniawa, Kasia Cichopek czy Marcelina Zawadzka. Wolisz płaszcz z kapturem? Żaden problem! Takie modele też mamy dla ciebie, a wszystko w obniżowych cenach.

Wełniany płaszcz to jeden z hitów na jesień i zimę. Model, który wykonany jest całkowicie z wełny, albo zawiera chociaż jej domieszkę, będzie nie tylko ciepły, ale także doda stylizacji klasy. Taki płaszcz wcale nei musi kosztować dużo. Teraz na Black Friday 2021 dostaniesz go w promocyjnych cenach. Możesz się zdecydować na płaszcz wiązany albo o prostym, fasonie pudełkowym.

Wiązany ładnie zaznaczy talię i zamaskuje szerokie biodra. Wełniany płaszcz pudełkowy jest bardzo wygodny i sprawdzi się najlepiej dla kobiet wyższych o smuklejszej budowie ciała. W tym sezonie popularne są modele w kolorze czarnym, beżowym i brązowym. Beżowy płaszcz wełniany dopasuje się do wszystkiego i podkręci stylizację. Czarny zaś doda klasy i sprawi, że stylizacja będzie wyglądać elegancko i ponadczasowo.

fot. wełniane płaszcze na jesień 2021 / ImaxTree / Agencja Free

Kolejnym gorącym trendem sezonu są pluszowe płaszcze, czyli tak zwane teddy coat. Są wykonane z futerkowego materiału, który w dotyku przypomina misia. Taki płaszcz jest bardzo ciepły i sprawia, że czujemy się jak pod kocykiem.

Cały świat mody oszalał na jego punkcie. Do wyboru masz modele w różnych kolorach. Najbardziej popularne barwy to biel, beże oraz czerń, ale możesz też postawić na niebieski czy butelkową zieleń. Zakochasz się w nim!

fot. pluszowe płaszcze na jesień 2021 / ImaxTree / Agencja Free

Jeśli cenisz sobie praktyczność połączoną z najświeższymi trendami, sięgnij po ciepły płaszcz jesienny z kapturem. Kaptur ochroni przed kapryśną pogodą. Może być ozdobiony futerkiem, co doda uroku.

W tym przypadku możesz wybierać pomiędzy różnymi modnymi fasonami jak:

wiązany płaszcz z kapturem - bardzo kobiecy fason, który podkreśli talię i zamaskuje szerokie biodra.

- bardzo kobiecy fason, który podkreśli talię i zamaskuje szerokie biodra. pudełkowy płaszcz z kapturem - klasyczny i ponadczasowy krój. Będzie odpowiedni dla kobiet, którym nie zależy na podkreśleniu krągłości czy wymodelowaniu sylwetki.

- klasyczny i ponadczasowy krój. Będzie odpowiedni dla kobiet, którym nie zależy na podkreśleniu krągłości czy wymodelowaniu sylwetki. płaszcz oversize - fason oversize jest bardzo wygodny i niezwykle modny w tym sezonie. Jednak trzeba z nim uważać, gdyż może pogrubić. Zestawiaj go ze spodniami typu rurki oraz z długimi kozakami.

- fason oversize jest bardzo wygodny i niezwykle modny w tym sezonie. Jednak trzeba z nim uważać, gdyż może pogrubić. Zestawiaj go ze spodniami typu rurki oraz z długimi kozakami. płaszcz w kratę z kapturem - krata to hitowy wzór, który pokochał świat mody. Płaszcz w kratę z pewnością okaże się strzałem w dziesiątkę. Ożywi zestaw i doda uroku!

fot. płaszcz z kapturem na jesień 2021 / ImaxTree / Agencja Free

