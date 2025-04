Chociaż myślami jesteśmy już w okresie wiosenno-letnim, to koszmarna aura za oknem szybko sprowadza nas na ziemię. W związku z tym postanowiłyśmy się odpowiednio uzbroić, by zimowe dni nie były aż tak chłodne. W związku z tym przygotowałyśmy dla was mały przegląd ciepłych swetrów, które są przede wszystkim modne, a do tego nie pozwolą nam zmarznąć.

W naszym zestawieniu znajdują się hitowe krótkie sweterki, takie jak z zimowego pokazu Topshop Unique (na zdjęciu powyżej) oraz dłuższe plecione swetry, które doskonale sprawdzą się również na stoku narciarskim. Ale to nie wszystko! Tym razem wybrałyśmy również kilka nowości ze znanych sieciówek. Wzorzyste swetry i te moherowe.

Zajrzyjcie do naszej galerii z ciepłymi swetrami: