Chłodne dni już solidnie dały się nam we znaki. Dlatego warto pomyśleć już o ubraniach, które ochronią nas przed niską temperaturą i wiatrem. My mamy dla was przegląd ciepłych swetrów, które choć trochę nam w tym pomogą.

Reklama

Ciepłe swetry na jesień 2014

Obecnie w sklepach znajdziecie już sporo modeli grubych sweterków. Macie do wyboru: kardigany, golfy, swetry zapinane na guziki i te zakładane przez głowę. Jeżeli mowa o kolorystyce to jest dużo możliwości. My polecamy modele w najmodniejszych barwach jesieni: różowym, żółtym, szarym, zielonym czy niebieskim.

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień:

Kurtki i płaszcze w intensywnych kolorach

Hit! Ekstrawaganckie wzory op-art

Jesienne botki na stabilnym słupku

Zajrzyjcie do naszej galerii z ciepłymi swetrami na jesień: