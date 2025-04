Mimo tego, że w ciągu dnia temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza to poranki i wieczory są już chłodne... czasem nawet zimne. W takich dniach bardzo często pojawia się dylemat dotyczący stroju. Rano w zwiewnej letniej sukience będzie nam chłodno, a w ciągu dnia za gorąco. Jak znaleźć złoty środek? My rano zarzucamy na ramiona cienki płaszcz lub dłuższą marynarkę, która jest dodatkowo urozmaiceniem stylizacji. Spróbujcie same!

Reklama

Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd najmodniejszych płaszczy z jesiennych kolekcji, które sprawdzą się późnym latem i wczesną jesienią.

Jak stylizować cienki płaszcz?

/od lewej: Agnieszka Szulim, Danuta Stenka, Grażyna Torbicka, Kim Kardashian/

Przyznamy szczerze, że my bardzo lubimy podpatrywać stylizacje gwiazd. Oczywiście nie wszystkie są godne naśladowania, ale bardzo często można czerpać z nich inspiracje. Dziś w oko wpadł nam look Agnieszki Szulim - delikatna sukienka przed kolano, cienki płaszczyk i zamszowe kozaki na obcasie sprawdzą się podczas imprezy z przyjaciółmi. Stylizacja w stylu Danuty Stenki lub Grażyny Torbickiej będzie idealna na uroczysty rodzinny obiad lub wyjście do teatru. Zgadzacie się z nami?

Jednak nam udało się już znaleźć swój typ na przełom sezonów. W tym roku stawiamy na biały płaszcz z paskiem zawiązywanym na wysokości talii od marki Katrus. Jest boski!

Reklama

Więcej modnych propozycji na co dzień:

5 pomysłów na stylizację z ramoneską

16 najciekawszych nowości z sieciówek

Plecaki nie tylko do szkoły - 7 modnych propozycji