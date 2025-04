Chociaż latem unikamy jakichkolwiek nakryć wierzchnich, to w tym sezonie wielkim hitem są letnie płaszcze. Zrobione są zazwyczaj z cienkiego materiału i mają krótkie rękawy lub te 3/4. W ten sposób nawet najprostsza stylizacja zyska nonszalanckiego smaczku.

Letnie płaszcze do wszystkiego!

Krótkie, czy długie - nieważne! Okrycia w kroju klasycznym, czy tym kimonowym świetnie zagrają niemal w każdym zestawie. Do sukienek, do szortów, a nawet dresów. Letnie płaszcze to hit, które pokochały największe fashionistki na całym świecie. Noszą je zamiast dżinsowych, czy skórzanych kurtek. A nawet marynarek. My po nasze ulubione modele wybrałyśmy się do Topshopu, River Island, oraz na Mostrami.pl i Zalando.pl.

Zajrzyjcie do naszej galerii z modnymi letnimi płaszczami: