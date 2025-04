Cia.Marítima to jedna z najsłynniejszych marek, które skupiają się na modzie plażowej. Ta brazylijska potęga co roku pokazuje swoje projekty podczas Lisbon Fashion Week, tak było i tym razem. Cia.Marítima stawia na typowo południowe wzory i kroje. Skąpie stroje kąpielowe i mocne printy to coś, co będzie królowało na egzotycznych plażach, ale czy pokazali coś nowego. Coś, co zrewolucjonizuje plażowanie...?

Cia.Marítima - moda plażowa lato 2015

Niestety nie, jednak i tak najnowsza kolekcja nas nie zawiodła. Wiemy już, że nie wyrzucimy modnych fotonadruków, czy ubran z motywem palmy. Te wciąż pojawiają się w najnowszych zestawieniach. Na plaży wciąż będziemy pokazywać w zwiewnych sukienkach i modnych kapeluszach. To samo tyczy się kostiumów. Stroje kąpielowe to zarówno skąpe bikini, jak i jednoczęściowe modele z seksownymi wycięciami. Podoba się wam?

