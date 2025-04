Sezon świąteczny 2013, amerykańska marka Guess rozpoczęła współpracą ze znaną blogerką modową Chiarą Ferragni z The Blonde Salad. Blogerka wzięła udział w cyfrowej kampanii Guess All I Want is Everything.

Styl Chiary to zaskakujące kombinacje – raz wyrafinowana czarna ołówkowa spódnica w połączeniu z delikatnym swetrem i kozakami za kolano, a za chwilę czerwona, wieczorowa koronkowa sukienka. Swoim odważnym i niewymuszonym stylem blogerka wyznacza trendy na świecie. Kampania Guess dokładnie pokazuje dlaczego Chiara jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej kopiowanych blogerek na świecie.

Podczas sesji, która odbyła się w Beverly Hills, Chiara Ferragani zaprezentowała wyjątkowe, wybrane rzeczy z kolekcji marki – sukienki, koszulę z metalicznym połyskiem, seksowny kombinezon, must-have sezonu, czyli skórę oraz wiele innych. Zobaczcie efekty tej kolaboracji!

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z kolekcją Guess x Chiara Ferragani: