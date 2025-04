Charlize Mystery przebywa aktualnie w Nowym Jorku, gdzie trwa właśnie New York Fashion Week jesień-zima 2015/2016. Jedna z najsłynniejszym polskich bloggerek specjalnie dla Polki.pl na bieżąco przekazuje nam swoje wrażenia po pokazach, a także z tego co dzieje się na ulicach tego wielkiego miasta. W końcu to właśnie ulica inspiruje nawet największe nazwiska w branży.

Wszyscy żałują, że to ostatni New York Fashion Week w słynnym Lincoln Center. Od września NYFW zmienia lokalizację. Fotografowie robią sobie wspólne pamiątkowe zdjęcia z okazji ostatniego tygodnia mody w tym miejscu.

- zdradza Charlize

Charlize Mystery i uliczny styl NYC

Karolina Gliniecka przesłała nam kilka zdjęć, które oddają ducha tygodnia mody. Bywalcy pokazów mają swój wybieg na ulicach, dlatego stawiają na najbardziej stylowe i wymyślne stylizacje. Nieważne ile mają lat!

Wśród gości przeważa kolor czarny, wciąż to jedyny właściwy kolor fashionistów ;). Jednak starałam się wybrać tych bardziej kolorowych. Mam nadzieję, że Wam się spodobają!

- dodaje