Charlize Mystery koresponduje z New York Fashion Week

Charlize Mystery przesłała nam właśnie zdjęcia z pierwszych pokazów na New York Fashion Week. Swoje kolekcje na jesień i zimę 2015/2016 zaprezentował między innym BCBG by Max Azria i marka Desigual. Macie zatem wybiegowe fotografie z pierwszej ręki. Zobaczcie, co będzie modne w przyszłym roku, a do tego co działo się na pokazach w Nowym Jorku!

Podczas pokzau Desigual największe show zrobiła modelka z bielactwem - Chantelle Brown. Kolekcja typowa dla marki - dużo kolorów, wzorów, pokaz trochę w stylu Victoria's Secret. Modelki uśmiechnięte, łapały kontakt z publicznością rozsyłając buziaki. Bardzo pozytywny i energetyczny.

- zdradza Karolina Gliniecka

Zaś o pokazie BCBG by Max Azria Charlize Mystery powiedziała:

Zdecydowanie kolekcja w moim stylu. Piękne kozaki, w których zakochałam się bez pamięci. Poza tym elementy boho, dużo skóry, futer.

