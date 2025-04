Mamy dla was kolejną dawkę nowojorskiego tygodnia mody. Charlize Mystery specjalnie dla Polki.pl relacjonuje New York Fashion Week i pokazy na jesień-zimę 2015/2016. Dowiedzcie się, co tym razem ma do powiedzenia znana bloggerka!

Drugi dzień NYFW zaczął się dość pechowo. Przed pokazem Rebeki Minkoff reprezentanci mediów otrzymali informację, że ze względu na zbyt dużą ilość gości do sali zostanie wpuszczona wyłącznie garstka fotografów, pozostałą setkę odprawiono z kwitkiem. Złość fotografów mieszała się ze zdziwieniem, mówili, że pierwszy raz spotkali się z czymś takim i że następnym razem ominą pokaz projektantki ze względu na brak szacunku do ich pracy.

- zdradza Charlize Mystery