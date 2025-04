Charlize Mystery, czyli Karolina Gliniecka to jedna z najpopularniejszych blogerek modowych w naszym kraju. Od lat utrzymuje się w czołówce, a do tego wydała swoją pierwszą książkę. Niedawno też na Polki.pl mogliście czytać jej relację wprost z nowojorskiego tygodnia mody. Teraz specjalnie dla naszych czytelników Charlize Mystery zdradza nam swoje modowe tajemnice. Co kocha, a czego nie znosi?

Nazywam się...

Karolina Gliniecka

Jestem...

Blogerką, od 7 lat prowadzę stronę Charlizemystery.com

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to...

Klasyka,elegancja, kobiecość

Kocham modę bo...

Daje mi możliwość wyrażenia siebie

Mam słabość do...

Butów i torebek. Nie przyznam się jednak ile ich mam:)!

W mojej szafie jest za dużo...

Wszystkiego. Czas zrobić wiosenną wyprzedaż.

Inspiruje mnie styl...

Victorii Beckham. Mogłabym założyć większość jej projektów.

Ikoną mody jest dla mnie...

Coco Chanel, Anja Rubik, Emmanuelle Art

Mogłabym się zamienić na szafę z...

Olivią Palermo

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłaby to...

Isabel Marant

Ciuch, który darzę sentymentem...

Sentymentem darzę wszystkie ciuchy uszyte przez moją mamę. Wiem, ile pracy włożyła w powstanie każdej z rzeczy.

Moje modowe motto to...

Pozostań sobą

Moja modowa zbrodnia...

Staram się ich nie popełniać.

Najwspanialszy modowy hit, który mam w szafie...

Cekinowe botki Dolce&Gabbana, które udało mi się kupić w NY w bardzo okazyjnej cenie.

Zawsze mam w torbie/kieszeni...

Telefon, notatnik, balsam do ust Eos i coś słodkiego do przekąszenia

Kocham...

Moją rodzinę, dla niej mogłabym zrobić wszystko.

Nie znoszę...

Braku szacunku dla drugiego człowieka. W dzisiejszych czasach niezwykle łatwo jest bezkarnie wyładowywać swoją frustracje na innych.

Moja aktualna obsesja...

Joga:)!

Wiosną 2015 w mojej szafie musi znaleźć się...

Dzwony i zamszowy płaszcz.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Czas przygotować posta na bloga o NYFW 2015.

