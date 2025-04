Przed wami kolejna relacja Charlize Mystery wprost z New York Fashion Week. Mimo panującego mrozu Karolina Gliniecka bawi się doskonale, podpatrując najnowsze trendy i modowe ciekawostki. Dowiedzcie się, co miała do powiedzenia o 3 dniu tygodnia mody.

- mówi o pierwszym pokazie Charlize Mystery