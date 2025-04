Charlize Mystery przesłała nam właśnie kolejne materiały z New York Fashion Week. Tym razem opisuje nam pokazy na jesień-zimę 2015/2016 Georginy i Badgley Mischka. Przeczytajcie, co przykuło uwagę bloggerki, a co zawiodło jej oczekiwania.

Reklama

Badgley&Mischka to jeden z tych pokazów na NYFW, na które czekałam z utęsknieniem. W zeszłym roku pokaz duetu był jednym z najlepszych na jakich byłam. W tym roku również się nie zawiodłam. Cała kolekcja była niezwykle spójna. Projektanci postawili na 3 główne kolory: złoto, czerń i czerwień. Moją uwagę po raz kolejny przykuły hafty i zdobienia. A perfekcja ich wykonania robi wrażenie. Warty zauważenia jest również dobór rajstop do zestawów. Wspólnie z kreacjami tworzyły one perfekcyjną całość. Większą część kolekcji stanowiły długie suknie, w sam raz na wieczorne wyjścia. Ukoronowaniem pokazu była absolutnie przepiękna złota suknia, w której modelka zamykała show! Ogromne brawa i ukłony z mojej strony dla duetu Badgley&Mischka.

- opowiada Charlize Mystery

Do pokazu Gerogine podchodziłam z lekkim dystansem. Przyznam się szczerze, że wcześniej nie widziałam na żywo jej projektów, a te które udało mi się znaleźć w sieci nie robiły na mnie specjalnego wrażenia. Z każdym zaprezentowanym na wybiegu zestawem zmieniałam jednak zdanie. Sama końcówka była perfekcyjna. Piękne, ogromne, kolorowe futra skradły moje serce bez reszty. Po chwili okazało się, że nie tylko mi. Takich oklasków po pokazie na NYFW w tym roku jeszcze nie słyszałam.

- dodaje

Reklama

Więcej mody z Nowego Jorku:

Uliczne inspiracje z New York Fashion Week

Najbardziej pracowity dzień Charlize Mystery

Pierwsze pokazy podczas tygodnia mody