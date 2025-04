Przed wami kolejna relacja z New York Fashion Week. Charlize Mystery opowiada o swoich wrażeniach z wielkich pokazów Caroliny Herrery, Tommiego Hilfigera i Custo Barcelona. Czytajcie dalej!



Niedziela zdecydowanie należała do Custo Barcelona. Było kolorowo, wzorzyście i różnorodnie. Odświeżona wersja kozaków Givenchy bardzo mi się spodobała, z chęcią mogłabym mieć takie złote buty na chłodniejsze dni. Nawiązań do największych marek było zresztą więcej, krata w stylu Burberry również rzucała się w oczy. Większość projektów mocno eksponowała nogi modelek, stąd nie wiem czy sprawdziłyby się one do końca w naszym klimacie. Nie mniej jednak całość dostaje ode mnie dużego plusa.

- zdradza Charlize Mystery