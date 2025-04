Karl Lagerfeld przeniósł swoją modę z supermarketu, na paryskie ulice. Modowy szaleniec, czyli jeden z największych geniuszy współczesnej branży po raz kolejny zaskoczył i zachwycił. Jego pokaz okazał się istnym show! Kilkadziesiąt modelek przechadzało się po “Boulevard Chanel”, jakby były na spacerze, czy zakupach z koleżankami. By na koniec wyjść w finałowym proteście. Cara Delevingne, Jourdan Dunn i inne top modelki z megafonami i transparentami wykrzykiwały "wyzwoleńcze" hasła.

Chanel by Karl Lagerfeld na wiosnę i lato 2015

Jednak wracając do samej mody, Karl nie zrezygnował z tradycyjnych dla marki tweedów i wełny bouclé, która w nowej nieokrzesanej wersji jest dość urocza. Klasyki skontrastował z mocnymi printami i kozakami, które już teraz widzimy na topowych gwiazdach. Do tego akcesoria w wariackim stylu - te też przypadną do gustu fashionistkom z wypchanym portfelem. Cóż więcej...Chanel to Chanel. Chociaż Karl Lagerfeld zarzeka się, że następny pokaz marki będzie w bardziej...minimalistycznym stylu.

