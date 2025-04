Tylko Karl Lagerfeld może zrobić takie show. W grudniu zeszłego roku projektant Chanel zaprezentował kolekcję Métiers d’Art w austriackim Salzburgu. Teraz, ten sam pokaz przeniósł do Nowego Jorku. Tylko on z taką pompą może zdublować wybieg, na którym pojawiły się te same ubrania i nawet te same modelki. Jednak podczas eventu w nowojorskim Park Avenue Armory na afterparty pojawił się Pharrell Williams z gościnnym występem Cary Delevingne, a w pierwszym rzędzie zasiadły największe gwiazdy.

Karl Lagerfeld i jego Métiers d’Art Pre-Fall 2015

Na evencie pojawił się tłum gwiazd, które od lat przyjaźnią się z marką. Julianne Moore w czerni, Vanessa Paradis w ekstrawaganckim wdzianku Chanel, czy Alexa Chang, która od lat nie odpuściła jeszcze żadnego show Lagerfelda. Jednak na evencie w Nowym Jorku można było spotkać zazwyczaj niespotykane gwiazdy. Lily-Rose Depp (córka Johnny'ego Deppa), która z mamą uświetniła imprezę, czy kultowa postać Patti Smith a także córka Carine Roifeld (byłej naczelnej Vogue Paris) - Julia Restoin Roitfeld. Duże wrażenie zrobiła również Dakota Johnson, która po sukcesie "50 Twarzy Greya" wspięła się na szczyt hollywoodzkiej drabiny.

A wszystko zaczęło się od wizyty Coco Chanel w Salzburgu, gdzie strój portiera (to w nim wystąpił Pharrell), zainspirował ją do stworzenia najbardziej rozpoznawalnego żakietu na świecie. Karl Lagerfeld godnie ciągnie tradycje tego francuskiego domu mody tworząc historię. Organizując pokazy, które sezon w sezon wpisują się w największe wydarzenia branży. Za nami wielkie wydarzenie - pokaz Métiers d’Art, ale Karl nie zwalnia tempa i już szykuje kolejny pokaz. Tym razem zaprezentuje swoją Cruise Collection w Seoulu. Kochamy wszystko, co "Chanel" a wy? :)

