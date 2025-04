Ani marki, ani jej dyrektora kreatywnego nie trzeba nikomu przedstawiać. W Paryżu Karl Lagerfeld pokazał po raz kolejny, że jest wielkim mistrzem krawiectwa. Kilkadziesiąt sylwetek, które pokazał to istne dzieła sztuki. Każdy kawałek wykonany z pieczołowitością podziwiał tłum najważniejszych ludzi w branży.

Chanel - Haute Couture jesień 2014

Karl postawił przede wszystkim na wspaniale zdobione tkaniny, niektóre bardzo bogato. A do tego - szorty, które odgrywały pierwsze skrzypce. Do tego płaskie buty z kokardami. Projektant zaangażował również słynne Maison Michel do stworzenia małych ozdób na włosy i kapeluszy, które fantastycznie dopełniły całości w stylu lat 80. Lagerfeld zamknął pokaz plejadą sukni ślubnych w stylu barokowym z orientalnym smaczkiem. Nic dodać, nic ująć.

Zajrzyjcie do galerii z pokazu Chanel Haute Couture jesień 2014: