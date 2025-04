Cekiny to już nieodłączny elemet karnawału. Są we wszystkich sklepach, na najróżniejszych częściach garderoby i chyba na wszelakich możliwych dodatkach. Oczywiście, nie zachęcamy was do przesadzania z błyskiem cekinów.

Dla tych z was, które chcą zainwestować w typowo wyjściową sukienkę polecamy te cekinowe. Ale dużo większy entuzjazm wzbudzają w nas cekinowe rzeczy, które później z łatwością będzie można wykorzystać na zwykłą imprezę w klubie, albo nawet na co dzień... Do klubu idealna będzie cekinowa marynarka w połączeniu z t-shirtem i dżinsami, a na co dzień, to casualowej stylizacji, idealne będą np. cekinowe baleriny... Co sądzicie?

