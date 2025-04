Najnowsza kolekcja marki Caterina na wiosnę i lato 2015 to miks idei zaczerpniętych z przeszłości ze współczesnością. Jednak przede wszystkim to odpowiedź na potrzeby współczesnej kobiety. Szereg kreacji na dzień i na wieczorne wyjścia. Propozycje na randkę i na godziny spędzone w biurze.

Kolekcja Caterina wiosna-lato 2015

Klasyczne, sexy sukienki, geometryczne formy, żakiety typu Chanel, neopren, siatki o wielkich oczkach, lejące dżerseje, formy typu oversize – to wynik sięgania do tradycji i zarazem czerpania z możliwości współczesnego świata. W kolekcji przeważają jasne i świetliste odcienie wiosennych kolorów. Jeśli chodzi o tkaniny to marka stawia na wymagania pogody. Sezon letni narzuca materiały przewiewne i oddychające, dlatego też w sklepach marki znajdziemy dużo bawełny i jej mieszanki. Ponadto pojawią się wiskozy, jedwabie i trochę lnu. Jak oceniacie najnowszą kampanię marki? Bo nam bardzo się podoba!

