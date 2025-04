Kolekcja wiosna-lato 2014 Cateriny powstała w wyniku wymieszania pewnych idei z przeszłości, głownie lat 50. i 60., z nowoczesnymi trendami. Odnajdziemy w niej prostotę charakteryzującą design lat 60. Szerokie spódnice i sylwetka w kształcie klepsydry to z kolei przywołanie wcześniejszej dekady epoki New Look.

W kolekcji Cateriny znajdujemy również projekty typu oversize, które są wynikiem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom współczesnej kobiety, która oczekuje wygody w aktywnym życiu. Wśród dodatków najmocniejszym akcentem są złote metale i skóry, w tym te egzotyczne. A wśród kolorów znajdujemy bazowe: biel, czerń, beże, szarości i granat.

Zobaczcie więcej zdjęć kolekcji Cateriny: