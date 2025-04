Gwen Stefani została znów przyłapana przez paparazzi. Tym razem w drodze na londyńskie lotnisko Heathrow. Nie ma co ukrywać, że piosenkarka prezentowała się świetnie. Miała na sobie niezobowiązującą stylizację, która idealnie sprawdzi się w trakcie podróży. Czarne spodnie, luźny t-shirt i duże okulary przeciwsłoneczne. My pokochałyśmy ten look od pierwszego wejrzenia.

Reklama

Tańsze zamienniki w stylu Gwen Stefani

Podobne, luźne spodnie z długimi nogawkami znalazłyśmy w River Island. T-shirt z dekoltem w kształcie litery "V" wypatrzyłyśmy w Zarze. Botki na obcasie pochodzą w Topshopu, a kocie okulary przeciwsłoneczne z Mango.

Uzupełnieniem całości jest czerwona szminka na ustach i biały lakier na paznokciach. Jak wam podoba się zestaw inspirowany stylem piosenkarki?

Reklama

Więcej stylizacji w stylu gwiazd:

Rockowy styl Fergie

Dziewczęca Małgorzata Socha

Agnieszka Szulim w stylu hippie

Zajrzyjcie do naszej galerii z zamiennikami w stylu Gwen Stefani: