Carolina Herrera właśnie zaprezentowała swój lookbook na jesień i zimę 2014/2015, a raczej swojej tańszej kolekcji ubran i dodatków CH Carolina Herrera. Chociaż my jeszcze nie doczekałyśmy się lata, prawdziwi fashioniści są już o kilka sezonów do przodu. A co jedna z najsłynniejszych projektantek na świecie propnonuje na zimne miesiące?

Nowa kolekcja CH Caroliny Herrery na jesień i zimę 2014/2015 to połączenie wyrafinowanych krojów i kolorów. Typowe dla niej połączenie granatu i czerwieni daje efekt doskonały. Elegancki, klasyczny i bardzo kobiecy. Oprócz tego w kolekcji znalazło się miejsce na ponadczasową czerń i ekstrawaganckie srebro. A co jeszcze? Przekonajcie się sami!

Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć: