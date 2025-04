W Nowym Jorku w ramach fashion week odbył się pokaz Caroliny Herrery na wiosnę i lato 2016. My jednak zamiast opisywać wspaniałą kolekcję, tkaniny i kroje wybrałyśmy dla was kilka trendów, które według tej słynnej projektantki będą wciąż modne w przyszłym roku. Zatem czego nie wyrzucać z naszych szaf?

Carolina Herrera, jak zwykle pokazała niezwykle kobiece, eteryczne i piękne sylwetki. Każdy look mogłybyśmy znaleźć w swojej szafie...to byłaby miła niespodzianka. Jednak wracając do sedna tego tekstu! Pierwszym trendem, który utrzymuje się na powierzchni i będzie hitem przyszłej wiosny i lata to...przeźroczystości. Seksowne tkaniny delikatnie odsłaniające ciało będą wciąż modne i słusznie. Podobnie jak monochromatyczność. Duet bieli i czerni wciąż bez rozwodu.

Jak widać na zdjęciach, które znajdziecie w naszej galerii hitem będą również plisy. Te wciąż nie są zbyt komercyjne dlatego te, które nie lubią podążać utartymi ścieżkami polecamy pochylić się niżej nad tym trendem.

#UptownGirls #HERRERALIVE @romeestrijd @marhunt @lilyaldridge Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Carolina Herrera (@houseofherrera) 14 Wrz, 2015 o 1:12 PDT

4 z kolei trendem, który widać na pierwszy rzut oka to mocno podkreślona talia. Chwalimy się wcięciem osy również latem 2016. Oprócz talii, którą eksponujemy chwalimy się również brzuszkiem. Crop topy jednak w bardziej kobiecym, romantycznym wydaniu to coś co będzie modne za rok. A na koniec kolor różowy - kolor, który pokochała Carolin Herrera pokochałyśmy i my. A wam jak się podoba?

Ściągawka z trendów u Caroliny Herrery:

Monochromatyczność

mocno podkreślona talia

plisy

crop topy

kolor różowy

przeźroczystości

