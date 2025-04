Najnowsza kolaboracja znanej sieciówki z brytyjską top modelką była owiana wielką tajemnicą. Teraz na stronie internetowej marki można obejrzeć zajawkę tego, co zaproponuje Topshop na jesień 2014. Ciekawostką jest nie tylko to, że Cara Delevingne została gwiazdą najnowszej kampanii, ale również to kto jej towarzyszy. Chodzi oczywiście o słynnego króliczka Cecile`a, którego profil na Instagramie bije rekordy popularności.

Zobaczcie zatem Carę i Cecila w bardzo zabawnym i odważnym filmiku dla Topshop. Udanej zabawy!

