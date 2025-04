Kontynuując kampanię #SHAREYOURSTYLE, Zalando łączy siły z Calvin Klein Underwear, aby zaprezentować nową kampanię #SHAREYOURSEXY. Jej twarzą została modelka Joan Smalls. Kampania ma zachęcić Europejczyków do podzielenia się z innymi własnym wyobrażeniem na temat bycia sexy.

/fot. materiały prasowe Zalando.pl/

Podstawym założeniem tej kampanii jest indywidualne podejście do bycia sexy oraz zachęcenie europejskich odbiorców do dzielenia się swoimi wyobrażeniami na temat tego, co dla nich oznacza bycie seksownym. Tym razem odchodzimy od typowego znaczenia tego słowa! Bycie sexy wypływa z pewności siebie oraz świadomości, która jest w naszym wnętrzu.

W specjalnie przygotowanych spotach modelka Joan Smalls z lekką dozą zuchwałości zwraca się do lokalnych odbiorców i zachęca ich do pokazania czym dla nich jest bycie sexy. Tutaj nic nie jest narzucone odgórnie. Zalando zaprasza Europę do dyskusji o tym, co jest sexy! #SHAREYOURSEXY

