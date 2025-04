Kendall Jenner robi karierę w zawrotnym tempie. Jeszcze do nie dawna była w cieniu swoich przyrodnich sióstr Kardashian a teraz jej modellingowe kontrakty to coś o czym mówi się najgłośniej. Ostatnio pokazała swoje wcielenie retro w kampanii Fendi a teraz dołączyła do jakże zacnego grona modelek bielizny Calvina Kleina.

Kendall Jenner dla Calvina Kleina

W najnowszej sesji z jesienno-zimowymi projektami CK Kendall wystąpiła u boku top modelek takich jak Joan Smalls i Isabeli Fontana. Jednak to właśnie ona jest główną gwiazdą kampanii.

new for @CalvinKlein underwear #MyCalvins Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kendall Jenner (@kendalljenner) 8 Lip, 2015 o 9:07 PDT

Od momentu gdy córka "nowo narodzonej" Caitlyn Jenner wrzuciła zajawkę kampanii na swojego Instagrama polubiło to zdjęcie ponad milion osób. To chyba coś! :)

A wracając do samej kolekcji. Calvin Klein proponuje klasyki, delikatne, koronkowe. Oczywiście są też propozycje dla kobiet z dużym biustem, które potrzebują dobrego podtrzymania. Lata temu a nawet dekady temu ten kultowy projektant przyzwyczaił nas do pewnego stylu i jego się właśnie trzyma.

