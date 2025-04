Calvin Klein to marketingowy mistrz. Jego bielizna to od kilku dekad must-have zarówno dla niej jak i dla niego. Kampanie reklamowe dżinsów CK czy bielizny to zawsze fantastyczna zabawa. Wiosną i latem 2016 passa trwa a ten amerykański dom mody do swojej najnowszej kampanii zaangażował mnóstwo gwiazd z Justinem Bieberem i Kendall Jenner w rolach głównych. Oprócz nich w akcji promocyjnej biorą udział inne gwiazdy, tj. Kendrick Lamar, FKA twigs, Abbey Lee, Fetty Wap, Sung Jin, Saskia De Brauw, Adwoa Aboah, Joey Bada$$, Klara Kristin czy Princess Nokia.

A Ty co robisz w swoich Calvinach?

Justin Bieber rozpoczął akcję wrzuceniem swojego zdjęcia na Instagrama (zdjęcie powyżej). Za nim poszła Kendall i cała reszta. Wszystkie gwiazdy kampanii noszą bieliznę Calvina Kleina na swój własny sposób, jest ona częścią ich codzienności. Zdjęcia opatrzone są cytatami. Modelka Abbey Lee Kershaw w swoich Calvinach czuje się wolna a narzeczona Roberta Pattinson - FKA Twigs odnosi w nich sukcesy.

#MyCalvins

Hashtag akcji jest niezmienny od lat. Pod tym tagiem znajdziecie mnóstwo zdjęć nie tylko artystów i modele, ale również wszystkich innych, którzy na co dzień noszą bieliznę CK. Te z kampanii na wiosnę i lato 2016 wykreowane zostały przez fotografa Tyrone Lebona. Jak widać po zdjęciach gwiazdy robią najróżniejsze rzeczy w swoich Calvinach :) Jak wam się podoba pomysł na reklamę w stylu Calvina Kleina?

