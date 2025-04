Nasza redakcja miała okazję uczestniczyć w wyjeździe do Berlina gdzie zaprezentowana została najnowsza kolekcja C&A na wiosnę i lato 2016. W wyjątkowych wnętrzach Berlin Moscow Restaurant została zaaranżowana przestrzeń, w której projektanci poszczególnych linii osobiście opowiadali o swoich kolekcjach. Od denimu przez modę plażową, męską a na akcesoriach kończąc. Miałyśmy zatem okazję posłuchać informacji z pierwszej ręki. A słuchanie o inspiracjach od samych designerów to zawsze ogromny zaszczyt.

Marka w tym sezonie kładzie mocny nacisk na najgłośniejsze trendy. Mamy tu zatem styl boho - orientalne wzory rodem z Marokańskich ulic, skórzane dodatki, frędzle i luźne kroje. Mamy tu również typowe wakacyjne tendencje. Przede wszystkim kolor biały, bez którego nie obejdziemy się w wiosną i latem 2016. A także wyjątkowe błękity, które uwydatniają się przede wszystkim w kolekcji wakacyjnej - plażowej.



Kolekcja C&A SS2016 urzekła mnie głównie ze względu na mocne nawiązanie do boho – trendu, który już w tym sezonie niepodzielnie królował w mojej garderobie. Na nowo rozkochały mnie w sobie frędzle, wzory kwiatowe i motywy w duchu etno – dzięki nim nawet codzienna stylizacja zyskuje fajnego, modowego charakteru. Do tego zwiewne sylwetki i paleta nawiązująca do mnogości odcieni oceanu – jestem przekonana, że każda wielbicielka kobiecego stylu znajdzie wśród propozycji C&A coś dla siebie. Zwróciłam także uwagę na propozycje z dżinsu: świetnie prezentowały się modele w ponadczasowym białym kolorze oraz nowe, niebanalne kroje kurtek.