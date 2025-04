Najnowsza kolekcja Polki i Kanadyjczyka, którzy tworzą bo nazwą Bynamesakke przenosi nas w świat stonowanych kolorów i krainę miękkich dzianin. Wiosną i latem 2015 nie możemy się obyć bez oversize'owych t-shirtów z bawełny w odcieniach ziemi, które mieszają się z popielatymi i stalowymi tonacjami. A także luźne i wygodne sukienki w wakacyjnych barwach bryzy i piasku.

Bynamesakke na wiosnę i lato 2015

Projektanci marki wychodzą z jak najbardziej słusznego założenia, że natura stworzyła takie cuda, że nie sposób odmówić sobie spotkania z przyrodą, lasem, morzem, wodospadem czy wulkanem. Po tą moc i inspirację sięgają właśnie Iza i Robert Keyes-Krysakowskowscy.

Jako modowe patriotki polecamy produkty Bynamesakke, gdyż w czasach ciągłych zmian, prędkości przepływu informacji, jest to kolejna marka opozycyjna do powierzchowności ulotnych trendów. Odzież brandu produkowana jest w naszym kraju. Ponadto poszczególne modele są produkowane w limitowanych edycjach, co zapewnia niepowtarzalność i unikatowość zakupu.

