Mamy dla was coś nowego z polską metką. A mianowicie nowości bardzo popularnego brandu by insomnia. Sesja nowej kolekcji marki osadzona jest w naturalnej atmosferze jesiennej przyrody, piaszczystych plaż i osmaganych wiatrem fragmentów drzew. Klimat sesji wydobywa naturalny charakter marki by Insomnia, który przypadł do gustu Polką.

by Insomnia - nowa kolekcja na jesień 2015

W kolekcji pojawiły się odcienie beży, brązów i zgaszonej moreli, które współgrają z kamiennymi szarościami i czernią. Z kolei ulubione przez projektantki marki ciemne szarości rozjaśniają pastelowe dzianiny w odcieniach mięty i lila. Zupełną nowością jest zestaw z tkaniny w czarne punkty na kremowym tle.

Tradycyjnie w kolekcji by Insomnia najważniejsze miejsce stanowią modele z bawełnianej dzianiny, którą uwielbiają kobiety nie tylko w Polsce. Jednak dużą atrakcją jesienno-zimowej linii są prjekty limitowane wykonane z mieszanek szlachetnych wełen oraz płaszcze z alpaki.

Poza fasonami oversize w kolekcji znajduje się kilka dopasowanych modeli. A także wiele modeli ozdobionych wiązaniem z kokardą. Wśród innych detali są szerokie ściągacze, półgolfy i wysokie stójki wykończone metalowym zamkiem błyskawicznym.

Lato trwa, ale my już przygotowujemy się na jesień! #byinsomnia #newcollection #winter Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika By Insomnia (@by_insomnia) 20 Sie, 2015 o 5:38 PDT

